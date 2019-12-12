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Нардепы приняли проект постановления о проведении в Украине весенней сессии ПА НАТО

Нардепы приняли проект постановления о проведении в Украине весенней сессии ПА НАТО

Киев  •  УНН

 • 11527 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом проект постановления о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в Украине. Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления №2417 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора" предполагает образовать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, которая должна разработать соответствующий план мероприятий.

По словам авторов проекта постановления, проведения в. Киеве сессии ПА НАТО будет способствовать повышению авторитета Украины как в мире в целом, так и на евроатлантическом пространстве в частности, особенно с учетом стремлений нашего государства относительно приобретения членства в Североатлантическом альянсе. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

Добавим, постановление ранее принятое народными депутатами Украины предыдущего созыва, поэтому ее повторное принятие произошло в связи с изменением названий министерств и комитетов, которые нужно уточнить.

Напомним, заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк ранее заявляла, что Верховная Рада Украины, совместно с офисом Президента и Министерством иностранных дел, должны усилить кадровую и разъяснительную составляющие деятельности украинских делегаций в Совете Европы и ПАСЕ.

Украинские Национальные Новости

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