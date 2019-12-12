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Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти з НАТО

Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти з НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.

“Делегація України на чолі із заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергієм Демедюком взяла участь у 28-му засіданні спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва, яке відбулося 12 грудня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. За підсумками засідання сторони підписали оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час заходу учасники розглянули результати співпраці з НАТО у 2019 році у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритетні завдання на 2020 рік.

“Сторони розглянули практичні аспекти співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО зі зв’язку та інформації, а також груп Конференції національних директорів з озброєння”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, нардепи ухвалили проект постанови про проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО.

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