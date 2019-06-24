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Украина поднялась в тройку лучших сборных на Европейских играх

Киев • УНН

 • 9571 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. По итогам второго соревновательного дня II Европейских игр в Минске украинская сборная улучшила свою позицию, информирует УНН со ссылкой на сайт ЕИ-2019.

Украина поднялась в тройку лучших сборных на Европейских играх

"Желто-голубым" в конце дня принес бронзовую медаль прыгун в высоту Богдан Бондаренко. Его результат 2,21 м.

Также стоит отметить серебряный комплект наград украинских гимнасток "груповичок" - Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицькои и Алины Бихно, которые уступили лишь белорускам.

В целом украинские спортсмены в этот день завоевали 11 наград. В итоге у "сине-желтых" теперь 17 медалей среди которых 5 "золотых", 6 "серебряных" и 6 "бронзовых" - 3-й ступень в медальном зачете (на одно место лучше по сравнению с предыдущим днем).

Первую строку удерживают россияне (39 суммарных медалей при 19 "золотых"), на втором идут белорусы (34, 10 "золотых"). В топ-5 также входит Грузия и Италия.

Примечательно, что на данный момент хотя бы одну завоеванную медаль в своем активе имеют уже 32 страны.

Добавим, соревнования пройдут в Минске до 30 июня.

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