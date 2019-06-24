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Україна піднялася до трійки кращих збірних на Європейських іграх

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. За підсумками другого змагального дня ІІ Європейських ігор в Мінську українська збірна покращила свою позицію, інформує УНН з посиланням на сайт ЄІ-2019.

Україна піднялася до трійки кращих збірних на Європейських іграх

"Жовто-блакитним" наприкінці дня приніс бронзову медаль стрибун у висоту Богдан Бондаренко. Його результат 2,21 м.

Також варто відзначити срібний комплект нагород українських гімнасток "груповичок" – Анастасії Возняк, Валерії Юзьвяк, Діани Мижерицької і Аліни Бихно, які поступилися лише білорускам.

Загалом українські спортсмени у цей день вибороли 11 нагород. У підсумку в "синьо-жовтих" тепер 17 медалей серед яких 5 "золотих", 6 "срібних" і 6 "бронзових" – 3-й щабель у медальному заліку (на одне місце краще у порівнянні з попереднім днем).

Перший рядок втримують росіяни (39 сумарних медалей при 19 "золотих"), на другому йдуть білоруси (34, 10 "золотих"). До топ-5 також входить Грузія і Італія.

Примітно, що на даний момент бодай одну завойовану медаль в своєму активі мають вже 32 країни.

Додамо, змагання триватимуть у Мінську до 30 червня.

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