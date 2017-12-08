Украина подготовила проект договора о реадмиссии с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина подготовила проект договора о реадмиссии с Израилем и в ближайшее время направит его израильской стороне. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с делегацией кнессета Израиля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
А.Аваков отметил, что сейчас подготовлен проект договора о реадмиссии между Украиной и Израилем.
"Этот текст будет в ближайшее время отправлено от Государственной миграционной службы Украины по дипломатическим каналам в Государство Израиль. Мы надеемся на его принятие", - добавил он.
Напомним, для разработки проекта договора о реадмиссии создали совместную рабочую группу на уровне специалистов из миграционных служб Украины и Израиля.