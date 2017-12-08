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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9070 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Украина подготовила проект договора о реадмиссии с Израилем

Украина подготовила проект договора о реадмиссии с Израилем

Киев  •  УНН

 • 13161 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина подготовила проект договора о реадмиссии с Израилем и в ближайшее время направит его израильской стороне. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с делегацией кнессета Израиля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

А.Аваков отметил, что сейчас подготовлен проект договора о реадмиссии между Украиной и Израилем.

"Этот текст будет в ближайшее время отправлено от Государственной миграционной службы Украины по дипломатическим каналам в Государство Израиль. Мы надеемся на его принятие", - добавил он.

Напомним, для разработки проекта договора о реадмиссии создали совместную рабочую группу на уровне специалистов из миграционных служб Украины и Израиля.

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