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Україна підготувала проект договору про реадмісію з Ізраїлем

Україна підготувала проект договору про реадмісію з Ізраїлем

Київ • УНН

 • 13161 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна підготувала проект договору про реадмісію з Ізраїлем та найближчим часом надішле його ізраїльській стороні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з делегацією кнесету Ізраїлю, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.

А.Аваков зазначив, що наразі підготовлений проект договору про реадмісію осіб між Україною та Ізраїлем.

“Цей текст буде найближчим часом надіслано від Державної міграційної служби України дипломатичними каналами до Держави Ізраїль. Ми сподіваємося на його ухвалення”, — додав він.

Нагадаємо, для розробки проекту договору про реадмісію осіб створили спільну робочу групу на рівні спеціалістів з міграційних служб України та Ізраїлю.

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