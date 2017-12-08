Україна підготувала проект договору про реадмісію з Ізраїлем

А.Аваков зазначив, що наразі підготовлений проект договору про реадмісію осіб між Україною та Ізраїлем.

“Цей текст буде найближчим часом надіслано від Державної міграційної служби України дипломатичними каналами до Держави Ізраїль. Ми сподіваємося на його ухвалення”, — додав він.

Нагадаємо, для розробки проекту договору про реадмісію осіб створили спільну робочу групу на рівні спеціалістів з міграційних служб України та Ізраїлю.