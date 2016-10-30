Украина перешла на зимнее время

Украина перешла с летнего на зимнее время, в 4:00 утра были переведены часы на один час назад.

Перевод часов состоялся согласно постановлению КМУ от 13 мая 1996 года № 509.

Постановлением введен на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1час назад.