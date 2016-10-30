Україна перейшла на зимовий час
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна 0 04.00 з 30 жовтня перейшла на зимовий час, передає УНН.
Україна перейшла з літнього на зимовий час, о 4 годині ранку було переведено годинники на одну годину назад.
Переведення годинників відбулося відповідно до постанови КМУ від 13 травня 1996 року № 509.
Постановою запроваджено на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.