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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина получает и получит большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании — ОП

Киев • УНН

 • 574894 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонные разговоры с представителями США, Германии, Франции и Великобритании. Чиновники обсудили безопасность Украины и поставки оружия.

Об этом сообщил Андрей Ермак в своем Telegram, передает УНН.

Украина получает и получит большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании — ОП

Детали

Кроме разговора с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, Руководитель Офиса Президента провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу.

Цитата

“Также побеседовал с моим другом, советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером. Обсудили увеличение помощи в сфере безопасности. Украина получает и еще получит действительно большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании”, — отметил Ермак.

Он добавил, что эта поддержка “поможет нам вернуть все наши территории к границам 1991 года”.

О военной помощи за 2023 год

США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом говорится в совместном заявлении для печати после разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, которое распространил Белый дом.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине боевые бронированные машины для помощи в противостоянии российской агрессии. Елисейский дворец отказался уточнять, сколько своих транспортных средств AMX-10 будет направлено, а также сроки поставок. Франция также пришлет бронетранспортеры Bastion.

Вооруженные силы Норвегии отправили в Украину 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщило норвежское оборонное ведомство. Скандинавские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких видов вооружений, а также для гаубицы M-109.

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