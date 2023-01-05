Украина получает и получит большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании — ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонные разговоры с представителями США, Германии, Франции и Великобритании. Чиновники обсудили безопасность Украины и поставки оружия.
Об этом сообщил Андрей Ермак в своем Telegram, передает УНН.
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Кроме разговора с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, Руководитель Офиса Президента провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу.
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“Также побеседовал с моим другом, советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером. Обсудили увеличение помощи в сфере безопасности. Украина получает и еще получит действительно большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании”, — отметил Ермак.
Он добавил, что эта поддержка “поможет нам вернуть все наши территории к границам 1991 года”.
О военной помощи за 2023 год
США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом говорится в совместном заявлении для печати после разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, которое распространил Белый дом.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине боевые бронированные машины для помощи в противостоянии российской агрессии. Елисейский дворец отказался уточнять, сколько своих транспортных средств AMX-10 будет направлено, а также сроки поставок. Франция также пришлет бронетранспортеры Bastion.
Вооруженные силы Норвегии отправили в Украину 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщило норвежское оборонное ведомство. Скандинавские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких видов вооружений, а также для гаубицы M-109.