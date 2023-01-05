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Україна отримує та ще отримає велику допомогу від США, Німеччини, Франції та Великої Британії — ОП

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонні розмови із представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Посадовці обговорили безпеку України та поставки зброї.

Про це повідомив Андрій Єрмак у своєму Telegram, передає УНН.

Україна отримує та ще отримає велику допомогу від США, Німеччини, Франції та Великої Британії — ОП

Деталі

Окрім розмови з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Цитата

“Також поговорив з моїм другом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером. Обговорили збільшення безпекової допомоги. Україна отримує та ще отримає справді велику допомогу від США, Німеччини, Франції та Великої Британії”, — розповів Єрмак.

Він зазначив, що ця підтримка “допоможе нам повернути всі наші території до кордонів 1991 року”.

Про військову допомогу за 2023 рік

США мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина - БМП Marder та додаткову батарею ЗРК Patriot. Про це йдеться у спільній заяві для преси після розмови між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, яку поширив Білий дім.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні бойові броньовані машини для допомоги у протистоянні російській агресії. Єлисейський палац відмовився уточнювати, скільки своїх транспортних засобів AMX-10 буде надіслано, а також терміни поставок. Франція також надішле бронетранспортери Bastion.

Збройні сили Норвегії відправили до України 10 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, повідомило норвезьке оборонне відомство. Скандинавські військові додають, що снаряди можуть використовуватися для кількох видів озброєнь, також і для гаубиці M-109.

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