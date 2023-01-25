Украина получит от Европы всего 80 основных боевых танков - Der Spiegel
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Украина должна получить от Европы всего 80 основных боевых танков в рамках помощи, пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel.
Детали
Отмечается, что европейские государства хотят создать две танковых роты для Украины, в каждой из которых будет по 40 основных боевых танков Leopard.
Таким образом, Германия, вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами участвуют в формировании танковой роты, которая состоит из Leopard 2A6.
Вторую роту танков типа Leopard 2A4 формируют Польша и Норвегия.
Еще одну роту техники оснащают США основными боевыми танками M1 Abrams.
По данным издания, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.
Дополнение
Правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.
Администрация Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину, заявили официальные лица США. Решение может быть объявлено уже в среду, хотя доставка танков может занять месяцы или годы.