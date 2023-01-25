Украина получит от Европы всего 80 основных боевых танков - Der Spiegel

Детали

Отмечается, что европейские государства хотят создать две танковых роты для Украины, в каждой из которых будет по 40 основных боевых танков Leopard.

Таким образом, Германия, вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами участвуют в формировании танковой роты, которая состоит из Leopard 2A6.

Вторую роту танков типа Leopard 2A4 формируют Польша и Норвегия.

Еще одну роту техники оснащают США основными боевыми танками M1 Abrams.

По данным издания, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.

Дополнение

Правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.

Администрация Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину, заявили официальные лица США. Решение может быть объявлено уже в среду, хотя доставка танков может занять месяцы или годы.