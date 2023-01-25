Берлін ухвалив рішення про надання Україні танків Leopard 2, схвалює відправку партнерами - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Уряд Німеччини повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків. Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебестрайт у заяві 25 січня, пише УНН.
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"Сьогодні в кабінеті міністрів канцлер заявив про подальшу підтримку України з постачанням танків Leopard 2. Відповідне схвалення також надається країнам-партнерам. Це тісно координується із міжнародними партнерами", - написав Хебестрайт у Twitter.
Як повідомляється у заяві речника уряду ФРН, "канцлер Олаф Шольц заявив у середу у кабінеті міністрів, що Німеччина продовжить збільшувати військову підтримку України. Федеральний уряд ухвалив рішення надати Збройним силам України основні бойові танки Leopard 2".
Деталі
Як повідомляється, це "результат інтенсивних консультацій із найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини".
"Це рішення відповідає нашій відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо у тісній координації на міжнародному рівні", - сказав канцлер ФРН у Берліні.
"Мета - швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України. Як перший крок Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard 2. Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування системи", - повідомили в уряді Німеччини.
"Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, які хочуть швидко поставити танки Leopard 2 зі своїх складів в Україну", - сказано у заяві.
Доповнення
Як повідомлялося, США готові оголосити про відправку Україні танків Abrams, але постачання може тривати місяці чи роки.