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США готові оголосити про відправку Україні танків Abrams, але постачання може тривати місяці чи роки

Київ • УНН

 • 1148255 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Адміністрація Байдена готова схвалити відправку танків M1 Abrams до України, заявили офіційні особи США. Рішення може бути оголошено вже в середу, хоча доставка танків може тривати місяці чи роки. Про це пише агентство АР, передає УНН.

США готові оголосити про відправку Україні танків Abrams, але постачання може тривати місяці чи роки

Деталі

Представники США заявили, що деталі все ще опрацьовуються. Один із чиновників сказав АР, що танки будуть закуплені в рамках пакету Ініціативи сприяння безпеці України, що готується, який передбачає довгострокове фінансування закупівлі зброї та спорядження у комерційних постачальників.

Очікується, що заява США буде зроблена в середу в координації із заявою Німеччини про те, що вона задовольнить прохання Польщі про передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва, за словами одного чиновника. Чиновники говорили за умов анонімності, оскільки рішення ще не оприлюднене.

Погоджуючись відправити «Абрамси» в поки що не встановлений час у рамках ініціативи з надання допомоги, адміністрація може задовольнити вимогу канцлера Німеччини Олафа Шольца про американські зобов'язання без необхідності негайно відправляти танки.

Зброї, наданій в рамках ініціативи з надання допомоги, може знадобитися багато місяців або декілька років, щоб дістатися поля бою. Більшість допомоги, спрямованої досі під час 11-місячної війни, здійснювалася в рамках окремої програми, яка використовує запаси Пентагону для більш швидкої доставки зброї Україні. Але навіть за цією програмою знадобляться місяці, щоб доставити танки та натренувати на них українські сили.

Нині невідомо, скільки танків буде схвалено.

Досі США чинили опір постачанню Україні власних танків M1 Abrams, посилаючись на широке та складне технічне обслуговування та логістичні проблеми з високотехнологічними машинами. У Вашингтоні вважають, що було б продуктивніше відправити німецькі «Леопарди».

Офіційний представник США, знайомий із мисленням Білого дому, сказав, що початкова нерішучість адміністрації була заснована на побоюваннях щодо необхідної підготовки та підтримки танків. Чиновник додав, що адміністрація вважає, що такі плани вже є, але для їх реалізації може знадобитися час.

Законодавці у Конгресі також підштовхують США до збільшення допомоги Україні.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл заявив у вівторок, що «настав час» для адміністрації Байдена та союзників направити більше військової допомоги Україні, і що США мають надати більше танків та зброї, щоб допомогти Україні «виграти цю війну».

Про ймовірні плани щодо відправлення «Абрамсів» вперше повідоммло видання The Wall Street Journal.

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