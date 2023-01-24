США готовы объявить об отправке Украине танков Abrams, но поставки могут занять месяцы или годы

Детали

Представители США заявили, что детали все еще прорабатываются. Один из чиновников сказал АР, что танки будут закуплены в рамках готовящегося пакета Инициативы содействия безопасности Украины, который предусматривает долгосрочное финансирование закупки оружия и снаряжения у коммерческих поставщиков.

Ожидается, что заявление США будет сделано в среду в координации с заявлением Германии о том, что она удовлетворит просьбу Польши о передаче Украине танков Leopard 2 немецкого производства, по словам одного чиновника. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку решение еще не обнародовано.

Соглашаясь отправить «Абрамсы» в пока не установленное время в рамках инициативы по оказанию помощи, администрация может удовлетворить требование канцлера Германии Олафа Шольца об американских обязательствах без необходимости немедленно отправлять танки.

Оружие, предоставленное в рамках инициативы по оказанию помощи, может занять много месяцев или несколько лет, чтобы добраться до поля боя. Большинство помощи, направленной до сих пор во время 11-месячной войны, осуществлялось в рамках отдельной программы, которая использует запасы Пентагона для более быстрой доставки оружия Украине. Но даже по этой программе понадобятся месяцы, чтобы доставить танки и натренировать на них украинские силы.

В настоящее время неизвестно, сколько танков будет одобрено.

До сих пор США сопротивлялись поставке Украине собственных танков M1 Abrams, ссылаясь на широкое и сложное техническое обслуживание и логистические проблемы с высокотехнологичными машинами. В Вашингтоне считают, что было бы продуктивнее отправить немецкие «Леопарды».

Официальный представитель США, знакомый с мышлением Белого дома, сказал, что первоначальная нерешительность администрации была основана на опасениях относительно необходимой подготовки и поддержки танков. Чиновник добавил, что администрация считает, что такие планы уже есть, но для их реализации может потребоваться время.

Законодатели в Конгрессе также подталкивают США к увеличению помощи Украине.

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил во вторник, что «пришло время» для администрации Байдена и союзников направить больше военной помощи Украине, и что США должны предоставить больше танков и оружия, чтобы помочь Украине «выиграть эту войну».

О вероятных планах по отправке «Абрамсов» впервые сообщило издание The Wall Street Journal.