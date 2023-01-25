Берлин принял решение о предоставлении Украине танков Leopard 2, одобряет отправку партнерами - заявление

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"Сегодня в кабинете министров канцлер заявил о дальнейшей поддержке Украины с поставкой танков Leopard 2. Соответствующее одобрение также предоставляется странам-партнерам. Это тесно координируется с международными партнерами", - написал Хебестрайт в Twitter.

Как сообщается в заявлении представителя правительства ФРГ, "канцлер Олаф Шольц заявил в среду в кабинете министров, что Германия продолжит увеличивать военную поддержку Украины. Федеральное правительство приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2".

Детали

Как сообщается, это "результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии".

"Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне", - сказал канцлер ФРГ в Берлине.

"Цель - быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2. Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии. Кроме обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", - сообщили в правительстве Германии.

"Германия выдаст соответствующие разрешения на передачу странам-партнерам, которые хотят быстро поставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину", - сказано в заявлении.

Дополнение

Как сообщалось, США готовы объявить об отправке Украине танков Abrams, но поставки могут занять месяцы или годы.