Україна отримає від Європи всього 80 основних бойових танків – Der Spiegel
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Україна має отримати від Європи всього 80 основних бойових танків в рамках допомоги, пише УНН з посиланням на Der Spiegel.
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Наголошується, що європейські держави хочуть створити дві танкових роти для України, в кожній з яких буде по 40 основних бойових танків Leopard.
Таким чином, Німеччина, разом з Фінляндією, Іспанією та Нідерландами беруть участь у формуванні танкової роти, яка складається з Leopard 2A6.
Другу роту танків типу Leopard 2A4 формують Польща та Норвегія.
Ще одну роту техніки оснащують США основними бойовими танками M1 Abrams.
За даними видання, німецькі танки можуть бути поставлені до кінця березня.
Доповнення
Уряд Німеччини повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.
Адміністрація Байдена готова схвалити відправку танків M1 Abrams до України, заявили офіційні особи США. Рішення може бути оголошено вже в середу, хоча доставка танків може тривати місяці чи роки.