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Украина получит от партнеров дополнительные мощности для временного хранения зерновых: о чем идет речь

Украина получит от партнеров дополнительные мощности для временного хранения зерновых: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 137131 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина получит от партнеров дополнительные мощности для временного хранения зерновых. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Детали

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обратилось к правительствам США, Канады, Великобритании, ЕС с просьбой предоставить Украине приспособления для временного хранения. Предварительные результаты: первая партия уже плывет в Украину.

Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич рассказал, что ввиду довольно проблематичного темпа развития экспорта из-за блокирования морских портов, дефицит мощностей для хранения урожая до конца года может достигать от 10 до 15 млн тонн.

Цитата

«Мы говорим о временном хранении. Это так называемые рукава для хранения зерна, которыми наши аграрии уже использовали до войны. Они выглядят как длинные полиэтиленовые мешки, в которые вмещается до 200 тыс. тонн зерна, и которые можно хранить прямо на полях. Вторая опция, применяемая в Канаде и США, – так называемые временные силусы, или зерновые кольца. Это большое металлическое кольцо, крепящееся на обычной площадке, на поверхность стелется специальный материал, не пропускающий влаги, а сверху он закрывается специальным тентом, сохраняющим зерно от воздействия окружающей среды. Один такой силус примерно вмещает 5 тыс. зерновых», – объяснил Маркиян Дмитрасевич.

Дмитрасевич добавил, что к началу полномасштабной войны в распоряжении украинских аграриев было мощностей для складского хранения примерно на 75 млн. тонн. Зернохранилища на 10 млн тонн находятся на временно оккупированных территориях, остальные были либо повреждены, либо уничтожены в результате военных действий.

Напомним 

В рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе. Как сообщили в ОП, среди прочего говорилось и о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесщины.

Президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что в настоящее время возможность договориться с россией по вывозу зерна из украинского порта в Одессе маловероятна, в то время как альтернативу рассматривают восстановление железнодорожных маршрутов от Одессы до Дуная в Румынии.

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