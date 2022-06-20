Україна отримає від партнерів додаткові потужності для тимчасового зберігання зернових: про що мова

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Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до урядів США, Канади, Великобританії, ЄС із проханням надати Україні пристосування для тимчасового зберігання. Попередні результати є: перша партія уже пливе до України.

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич розповів, що зважаючи на доволі проблематичний темп розвитку експорту через блокування морських портів, дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року може сягати від 10 до 15 млн тонн.

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“Ми говоримо про тимчасове зберігання. Це так звані рукави для зберігання зерна, якими наші аграрії вже користувалися до війни. Вони мають вигляд довгих поліетиленових мішків, в які вміщується до 200 тис. тонн зерна, і які можна зберігати прямо на полях. Друга опція, яка застосовується в Канаді і США, — так звані тимчасові силуси, або зернові кільця. Це велике металеве кільце, яке кріпиться на звичайному майданчику, на поверхню стелиться спеціальний матеріал, який не пропускає вологи, а зверху він закривається спеціальним тентом, що зберігає зерно від впливу навколишнього середовища. Один такий силус приблизно вміщує 5 тис. зернових”, — пояснив Маркіян Дмитрасевич.

Дмитрасевич додав, що до початку повномасштабної війни в розпорядженні українських аграріїв було потужностей для складського зберігання приблизно на 75 млн тонн. Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях, решта були або пошкоджені, або знищені внаслідок воєнних дій.

Нагадаємо

У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Як повідомилив ОП, серед іншого йшлося і про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини.

Президент Франції Еманнуель Макрон заявив, що наразі можливість домовитися з росією щодо вивезення зерна з українського порту в Одесі є малоймовірною, натомість як альтернативу розглядають відновлення залізничних маршрутів від Одеси до Дуная у Румунії.