Украина получит от Германии около 85 млн евро финпомощи

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103720 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109288 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145774 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141501 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134944 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127581 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168847 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118037 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141610 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 109327 просмотра
Актуальное
Украина получит от Германии около 85 млн евро финпомощи

Украина получит от Германии около 85 млн евро финпомощи

Киев  •  УНН

 • 7745 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Германия предоставит Украине 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи. Об этом в соцсети сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

"... в Берлине подписали украинско-немецкий межправительственный протокол о выделении Украине 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи Danke Deutschland", - сообщил посол.

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Напомним, Еврокомиссар Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани в Киеве подписали соглашение о программе Евросоюза по поддержке востока Украины в размере 50 млн евро.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина получит 500 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюза в ближайшее время.

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