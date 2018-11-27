Украина получит от Германии около 85 млн евро финпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Германия предоставит Украине 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи. Об этом в соцсети сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.
"... в Берлине подписали украинско-немецкий межправительственный протокол о выделении Украине 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи Danke Deutschland", - сообщил посол.
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Напомним, Еврокомиссар Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани в Киеве подписали соглашение о программе Евросоюза по поддержке востока Украины в размере 50 млн евро.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина получит 500 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюза в ближайшее время.