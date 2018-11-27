Україна отримає від Німеччини близько 85 млн євро фіндопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Німеччина надасть Україні 84,8 мільйонів євро на проекти технічної і фінансової допомоги. Про це у соцмережі повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
“Щойно в Берліні підписали українсько-німецький міжурядовий протокол про виділення Україні 84,8 млн. євро на проекти технічної і фінансової допомоги Danke Deutschland”, — повідомив посол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МВФ розгляне угоду про фінансову допомогу Україні до кінця поточного року
Нагадаємо, Єврокомісар Йоганнес Ган і постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані у Києві підписали угоду про програму Євросоюзу з підтримки сходу Україні у розмірі 50 млн євро.
Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна отримає 500 млн євро макрофінансової допомоги Євросоюзу найближчим часом.