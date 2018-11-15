МВФ розгляне угоду про фінансову допомогу Україні до кінця поточного року

"На даний момент ми очікуємо, що Виконавча рада розгляне (угоду – ред.) пізніше в цьому році після, як я вже сказав, здійснення (Києвом - ред.) попередніх заходів, що відносяться до затвердження парламентом (Верховною Радою - ред.) бюджету на 2019 рік і підвищення тарифів на опалення відповідно до досягнутих домовленостей", - зазначив він.



Райс додав, що українська влада "уже зараз працює над здійсненням цих заходів, необхідних для просування програми "допомоги.



Нагадаємо, МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі Стенд-бай (SBA).



У Фонді відзначили, що нова програма Stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення — СПЗ (еквівалент 3,9 млрд доларів США), слугуватиме для політики влади України упродовж 2019 року.



14 листопада уряд схвалив передачу проекту Державного бюджету на 2019 рік до парламенту на розгляд у другому читанні.