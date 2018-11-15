МВФ рассмотрит соглашение о финансовой помощи Украине до конца текущего года

"На данный момент мы ожидаем, что Исполнительный совет рассмотрит (соглашение - ред.) позже в этом году после того, как я уже сказал, осуществление (Киевом - ред.) предварительных мер, относящихся к утверждению парламентом (Верховной Радой - ред.) бюджета на 2019 и повышение тарифов на отопление соответствии с достигнутыми договоренностями", - отметил он.



Райс добавил, что украинская власть "уже сейчас работает над осуществлением этих мероприятий, необходимых для продвижения программы" помощи.



Напомним, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).



В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 28 млрд специальных прав заимствования - СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.



14 ноября правительство одобрило передачу проекта Государственного бюджета на 2019 в парламент на рассмотрение во втором чтении.