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МВФ рассмотрит соглашение о финансовой помощи Украине до конца текущего года

МВФ рассмотрит соглашение о финансовой помощи Украине до конца текущего года

Киев  •  УНН

 • 9437 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит соглашение о новой программе поддержки Украины до конца текущего года. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент мы ожидаем, что Исполнительный совет рассмотрит (соглашение - ред.) позже в этом году после того, как я уже сказал, осуществление (Киевом - ред.) предварительных мер, относящихся к утверждению парламентом (Верховной Радой - ред.) бюджета на 2019 и повышение тарифов на отопление соответствии с достигнутыми договоренностями", - отметил он.

Райс добавил, что украинская власть "уже сейчас работает над осуществлением этих мероприятий, необходимых для продвижения программы" помощи.

Напомним, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).

В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 28 млрд специальных прав заимствования - СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.

14 ноября правительство одобрило передачу проекта Государственного бюджета на 2019 в парламент на рассмотрение во втором чтении.

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