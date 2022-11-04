Украина получит первые танки Т-72 от США в течение следующего месяца - Кулеба

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«Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии о приобретении и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление непоколебимой солидарности с Украиной», - написал Кулеба в Twitter.

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В Пентагоне объявили, что США вместе с Нидерландами профинансируют восстановление и предоставление Украине 90 танков Т-72 из Чехии.

США выделяют дополнительную военную помощь Украине в размере 400 млн долл.