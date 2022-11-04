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Украина получит первые танки Т-72 от США в течение следующего месяца - Кулеба

Украина получит первые танки Т-72 от США в течение следующего месяца - Кулеба

Киев • УНН

 • 366894 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков Т-72 от западных союзников уже в течение следующего месяца. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

«Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии о приобретении и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление непоколебимой солидарности с Украиной», - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

В Пентагоне объявили, что США вместе с Нидерландами профинансируют восстановление и предоставление Украине 90 танков Т-72 из Чехии.

США выделяют дополнительную военную помощь Украине в размере 400 млн долл.

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