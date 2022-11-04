США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів

Деталі

За словами Сінгх, до списку увійшли:

• 45 танків Т-72

• 250 БТР М1117

• 40 бронекатерів

• 1,1 тисяча ударних дронів Phoenix Ghost

Як повідомляє "Голос Америки" в Пентагоні оголосили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.

Реакція ОП

Голова ОП Андрій Єрмак подякував союзникам за черговий пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів.

"До нього входять зокрема танки Т-72; БТР M1117; бронекатери; дрони Phoenix Ghost. Разом здолаємо російське зло", - написав голова ОП.

Доповнення

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет допомоги Україні від США.

28 жовтня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги на суму 275 млн доларів.