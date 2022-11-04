США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. США выделяют дополнительную военную помощь Украине в размере 400 млн дол. Новый пакет помощи включает 45 танков Т-72. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.
Детали
По словам Сингх, в список вошли:
•45 танков Т-72
•250 БТР М1117
•40 бронекатеров
•1,1 тысяча ударных дронов Phoenix Ghost
Как сообщает "Голос Америки" в Пентагоне объявили, что США вместе с Нидерландами профинансируют восстановление и предоставление Украине 90 танков Т-72 из Чехии.
Реакция ОП
Глава ОП Андрей Ермак поблагодарил союзников за очередной пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов.
"В него входят в частности танки Т-72; БТР M1117; бронекатера; дроны Phoenix Ghost. Вместе преодолеем российское зло", - написал глава ОП.
Дополнение
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет помощи Украине от США.
28 октября сообщалось, что Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов.