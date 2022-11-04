Резніков анонсував новий пакет допомоги від США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет допомоги Україні від США. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.
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«Думаю, що сьогодні ми з вами почуємо, як Америка прокинеться, проголошення нового чергового пакету допомоги Україні від США, якраз за підписом президента Байдена. І там ми почуємо приємні новини. Я їх знаю, але почекаємо офіційного оголошення», – повідомив Резніков.
Нагадаємо
Держдепартамент США оголосив, що каліфорнійська фірма Tetra Tech отримала контракт на 46,7 млн доларів США на допомогу Україні в розмінуванні.