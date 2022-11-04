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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Резніков анонсував новий пакет допомоги від США

Резніков анонсував новий пакет допомоги від США

Київ • УНН

 • 341012 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет допомоги Україні від США. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Думаю, що сьогодні ми з вами почуємо, як Америка прокинеться, проголошення нового чергового пакету допомоги Україні від США, якраз за підписом президента Байдена. І там ми почуємо приємні новини. Я їх знаю, але почекаємо офіційного оголошення», – повідомив Резніков.

Нагадаємо

Держдепартамент США оголосив, що каліфорнійська фірма Tetra Tech отримала контракт на 46,7 млн доларів США на допомогу Україні в розмінуванні.

Українські Національні Новини

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