США виділили 47,6 млн доларів на допомогу Україні у розмінуванні

Деталі

Держдепартамент уточнює, що Tetra Tech навчить команди українських саперів за міжнародними стандартами та забезпечить їх необхідним спорядженням.

Цитата

“Цей проект входить до програми допомоги розміром у 91,5 млн доларів, яка розрахована на наступний рік. У рамках цієї програми Держдепартамент допоможе владі України впоратися з гуманітарною проблемою, яку становлять вибухонебезпечні сліди війни, результати жахливих діянь росії", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Нагадаємо

Європейська комісія надала ще 100 мільйонів євро семи країнам, які приймають велику кількість українських біженців.