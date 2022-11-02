США выделили 47,6 млн долларов на помощь Украине в разминировании

Детали

Госдепартамент уточняет, что Tetra Tech обучит команды украинских саперов по международным стандартам и обеспечит их необходимым снаряжением.

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“Этот проект входит в программу помощи размером в 91,5 млн долларов, которая рассчитана на следующий год. В рамках этой программы Госдепартамент поможет властям Украины справиться с гуманитарной проблемой, которую представляют взрывоопасные следы войны, результаты ужасных деяний России", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Напомним

Европейская комиссия предоставила еще 100 миллионов евро семи странам, которые принимают большое количество украинских беженцев.