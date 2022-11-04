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Україна отримає перші танки Т-72 від США впродовж наступного місяця – Кулеба

Україна отримає перші танки Т-72 від США впродовж наступного місяця – Кулеба

Київ • УНН

 • 366897 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Україна отримає перші 26 відновлених та модернізованих танків Т-72 від західних союзників вже впродовж наступного місяця. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

«Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною», - написав Кулеба в Twitter.

Доповнення

В Пентагоні оголосили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.

США виділяють додаткову військову допомогу Україні у розмірі 400 млн дол.

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