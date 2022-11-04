Україна отримає перші танки Т-72 від США впродовж наступного місяця – Кулеба

Цитата

«Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною», - написав Кулеба в Twitter.

Доповнення

В Пентагоні оголосили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.

США виділяють додаткову військову допомогу Україні у розмірі 400 млн дол.