Украина получит 18 млн евро на "теплые кредиты" от ЕБРР

Средства в виде субкредитов направят в три банка: УкрСиббанк (10 млн евро), ОТП-Банк (7 млн евро) и в недавно присоединившийся к программе IQ Energy Crédit Agricole — 1 млн евро.

“Благодаря этим средствам банки смогут профинансировать свыше 18 тысяч проектов по энергомодернизации и энергоэффективности. "Теплые кредиты" смогут получить как отдельные заемщики, так и жилищные ассоциации”, — уточняется в сообщении ЕБРР.

Полученные средства можно будет направить на:

• утепление стен, крыш и подвалов;

• установку современных энергоэффективных окон, газовых и биомассовых котлов;

• модернизацию систем теплоснабжения;

• установку солнечных тепловых систем и прочее.

Отметим, в рамках программы IQ Energy, которая работает в Украине с апреля 2016, 13 тысяч украинских семей получили около 320 млн гривен (12 млн долларов) на термомодернизацию. На сайте программы предлагается свыше 5 тысяч энергоэффективных товаров и технологий, которые можно купить и внедрить с помощью 20 различных финансовых продуктов, предлагаемых банками-партнерами ЕБРР по программе IQ Energy.

Напомним, на следующий год из государственного бюджета планируется выделить 400 млн грн на “теплые кредиты”.