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Україна отримає 18 млн євро на "теплі кредити" від ЄБРР

Україна отримає 18 млн євро на "теплі кредити" від ЄБРР

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) додатково виділить 18 млн євро на програми по енергомодернізації житлового фонду та ефективного використання енергоресурсів в Україні. Про це йдеться в повідомленні банку, передає УНН.

Засоби у вигляді субкредитів направлять в три банки: УкрСиббанк (10 млн євро), ОТП-Банк (7 млн ​​євро) і в нещодавно приєднався до програми IQ Energy Crédit Agricole - 1 млн євро.

"Завдяки цим коштам банки зможуть профінансувати понад 18 тисяч проектів по енергомодернізації і енергоефективності. "Теплі кредити" зможуть отримати як окремі позичальники, так і житлові асоціації", - уточнюється в повідомленні ЄБРР.

Отримані кошти можна буде спрямувати на:
• утеплення стін, дахів і підвалів;
• установку сучасних енергоефективних вікон, газових і біомасових котлів;
• модернізацію систем теплопостачання;
• установку сонячних теплових систем та інше.

Відзначимо, в рамках програми IQ Energy, яка працює в Україні з квітня 2016, 13 тисяч українських сімей отримали близько 320 млн гривень (12 млн доларів) на термомодернізацію. На сайті програми пропонується понад 5 тисяч енергоефективних товарів і технологій, які можна купити і впровадити за допомогою 20 різних фінансових продуктів, пропонованих банками-партнерами ЄБРР за програмою IQ Energy.

Нагадаємо, на наступний рік з державного бюджету планується виділити 400 млн грн на "теплі кредити".

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