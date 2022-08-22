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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила уже 20 тысяч терминалов Starlink - Федоров

Киев • УНН

 • 201714 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина получила новую партию Starlink – это еще 5 тысяч терминалов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Украина получила уже 20 тысяч терминалов Starlink - Федоров

Цитата

«При поддержке польского правительства, это 100% их помощь, мы получили новую партию Starlink – 5 тысяч для нужд, которые есть в нашей стране. То есть уже около 20 тыс. Starlink будут в Украине с получением этой партии», – рассказал Федоров.

Детали

По его словам, вся критическая инфраструктура получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи, несмотря на перебои со светом, интернетом.

Дополнение

26 июля Михаил Федоров сообщал, что в Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях.

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета Starlink.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

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