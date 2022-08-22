Україна отримала вже 20 тисяч терміналів Starlink - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна отримала нову партію Starlink - це ще 5 тисяч терміналів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«За підтримки польського уряду, це 100% їх допомога, ми отримали нову партію Starlink – 5 тисяч для потреб, які є в нашій країні. Тобто вже близько 20 тис. Starlink будуть в Україні з отриманням цієї партії», - розповів Федоров.
Деталі
За його словами, вся критична інфраструктура отримає нову партію Starlink для того, щоб бути на зв'язку попри перебої зі світлом, інтернетом.
Доповнення
26 липня Михайло Федоров повідомляв, що в Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.
На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету Starlink.
Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine. Також Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.