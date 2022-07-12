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Украина получила от США 1,7 млрд долларов грантовой помощи

Киев • УНН

 • 179535 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина получила от США еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Цитата

"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила 3 ​​млрд долларов", – написал Шмыгаль. 

1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда @WorldBank и @USAID. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма пособия составила 3 ​​млрд долларов. Спасибо США и @POTUS за такую ​​невероятную поддержку.

—Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Напомним

Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что грант на 1,7 млрд долларов от Целевого фонда направят на медицину.

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