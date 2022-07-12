Украина получила от США 1,7 млрд долларов грантовой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина получила от США еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.
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"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила 3 млрд долларов", – написал Шмыгаль.
1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда @WorldBank и @USAID. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма пособия составила 3 млрд долларов. Спасибо США и @POTUS за такую невероятную поддержку.—Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022
Напомним
Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что грант на 1,7 млрд долларов от Целевого фонда направят на медицину.