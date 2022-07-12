Україна отримала від США 1,7 млрд доларів грантової допомоги

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"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів", – написав Шмигаль.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку.

Нагадаємо

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що грант на 1,7 млрд доларів від Цільового фонду спрямують на медицину.