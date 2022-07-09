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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україна отримає грант на 1,7 млрд дол., гроші спрямують на медицину - Шмигаль

Україна отримає грант на 1,7 млрд дол., гроші спрямують на медицину - Шмигаль

Київ • УНН

 • 168124 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Україна отримає безповоротний грант на 1,7 млрд доларів від Цільового фонду одного донора, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID", - повідомив Шмигаль у Telegram.

Деталі

Проєкт відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні уряду. Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР, вказав Прем'єр.

"Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів", - зауважив Шмигаль.

Доповнення

Держбюджет за пів року на тлі війни звели з дефіцитом у понад 405 млрд грн. Фактичні державні запозичення до загального фонду становили 561,3 млрд грн, або 133,5% від запланованих на цей період. Із зовнішніх джерел залучено 211,6 млрд грн.

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