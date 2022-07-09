Украина получит грант на 1,7 млрд долл., деньги направят на медицину - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украина получит безвозвратный грант на 1,7 млрд долларов от Целевого фонда одного донора, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID", – сообщил Шмыгаль в Telegram.
Детали
Проект соответствующего соглашения сегодня был одобрен на заседании правительства. Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной рф широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР, указал Премьер.
"Средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Это чрезвычайно значительная поддержка со стороны наших американских партнеров", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Госбюджет за полгода на фоне войны свели с дефицитом более чем в 405 млрд грн. Фактические государственные заимствования в общий фонд составили 561,3 млрд грн, или 133,5% от запланированных на этот период. Из внешних источников привлечено 211,6 млрд грн.