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Украина получила от Канады 350 млн долл. кредита на закупку газа на зиму

Киев • УНН

 • 123135 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В государственный бюджет Украины поступило 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады. Как указывает Премьер-министр Денис Шмыгаль, деньги пойдут на закупку газа к отопительному сезону, пишет УНН.

Украина получила от Канады 350 млн долл. кредита на закупку газа на зиму

Цитата

"Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону. Спасибо Джастин Трюдо, Христя Фриланд и всему канадскому народу за непоколебимую поддержку Украины в борьбе за свободу и демократию", - отметил глава правительства в Twitter.

Детали

Минфин в свою очередь отметил, что общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов (1,2 млрд долларов США). И что 17 июня Украина получила 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ.

Срок погашения – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

"Благодарен правительству Канады и лично заместительнице премьер-министра и министру финансов Канады Христе Фриланд за бескомпромиссную поддержку Украины в этот сложнейший для нас исторический период. Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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