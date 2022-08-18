Украина получила от Канады 350 млн долл. кредита на закупку газа на зиму

Цитата

"Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону. Спасибо Джастин Трюдо, Христя Фриланд и всему канадскому народу за непоколебимую поддержку Украины в борьбе за свободу и демократию", - отметил глава правительства в Twitter.

Детали

Минфин в свою очередь отметил, что общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов (1,2 млрд долларов США). И что 17 июня Украина получила 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета МВФ.

Срок погашения – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

"Благодарен правительству Канады и лично заместительнице премьер-министра и министру финансов Канады Христе Фриланд за бескомпромиссную поддержку Украины в этот сложнейший для нас исторический период. Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.