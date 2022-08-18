Україна отримала від Канади 350 млн дол. кредиту на закупівлю газу на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. До державного бюджету України надійшло 450 млн канадських доларів (350 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади. Як вказує Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, гроші підусть на закупівлю газу до опалювального сезону, пише УНН.
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"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую Джастін Трюдо, Христя Фріланд й усьому канадському народу за непохитну підтримку України в боротьбі за свободу та демократію", - зазначив очільник уряду у Twitter.
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Мінфін своєю чергою зазначив, що загальна сума кредиту від Канади становить 1,45 млрд канадських доларів (1,2 млрд доларів США). І що 17 червня Україна отримала 1 млрд канадських доларів кредиту на пільгових умовах. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ.
Строк погашення – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.
"Вдячний уряду Канади та особисто заступниці прем'єр-міністра та міністру фінансів Канади Христі Фріланд за безкомпромісну підтримку України у цей надзвичайно складний для нас історичний період. Отримані кошти дозволять підтримати населення України та наблизити перемогу над агресором", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.