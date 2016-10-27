Украина оштрафовала российские авиакомпании на более чем 700 млн грн за полеты в Крым

"Все штрафы, которые мы наложили сначала, с 2014 года, когда ввели ограничения на полеты, сегодня составляют более 721 млн 236 тыс. грн", - отметили в Госавиаслужбе.

Также в пресс-службе добавили, что российская сторона не выплатила еще ни одного штрафа.