Украина оштрафовала российские авиакомпании на более чем 700 млн грн за полеты в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. После аннексии Крыма Российской Федерацией Украина насчитала российским авиакомпаниям, которые нарушили украинское законодательство и совершали полеты в оккупированный Крым 721,236 млн грн штрафа. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Госавиаслужбы.
"Все штрафы, которые мы наложили сначала, с 2014 года, когда ввели ограничения на полеты, сегодня составляют более 721 млн 236 тыс. грн", - отметили в Госавиаслужбе.
Также в пресс-службе добавили, что российская сторона не выплатила еще ни одного штрафа.