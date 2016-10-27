Україна оштрафувала російські авіакомпанії на понад 700 млн грн за польоти до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Після анексії Криму Російською Федерацією Україна нарахувала російським авіакомпаніям, які порушили українське законодавство і здійснювали польоти до окупованого Криму 721,236 млн грн штрафу. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі Державіаслужби.
"Всі штрафи, які ми наклали спочатку, з 2014 року, коли ввели обмеження на польоти, сьогодні становлять більше 721,236 млн грн", - зазначили у Державіаслужбі.
Також у прес-службі додали, що російська сторона не виплатила ще жодного штрафу.