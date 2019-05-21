Украина - один из главных поставщиков курятины в ЕС

За год экспорт украинского продукта в страны ЕС вырос на 5,8%.

При этом в ЕС Украина купила 42 тыс. т птицы. То есть, пока Украина покупает в ЕС больше, чем сама продает европейцам.

По словам главы “Союза птицеводов Украины” Сергея Карпенко, Украина продает ЕС “элитное” мясо, а покупает преимущественно дешевые субпродукты. Поэтому и выходит, что Украина зарабатывает все же больше.

“ЕС поставляет действительно больше в объёмах, а Украина — в денежном эквиваленте”, — говорит Карпенко.

В то же время такие данные Еврокомиссии опровергают тезисы некоторых участников торговой войны из числа европейцев, решивших заблокировать импорт курятины из Украины.

Местные фермеры, заручившись поддержкой отдельных евродепутатов уверяют, что объёмы поставок курятины из Украины в ЕС настолько выросли, что украинский продукт начал вытеснять европейских производителей с рынка. Украина, мол, использует свое конкурентное преимущество — доступную цену на продукт.

При этом европейцы добавляют, что из-за этого расширять квоты на ввоз украинской курятины в ЕС не нужно.

Впрочем, украинские эксперты считают, что агония европейцев закончится вместе с выборами в Европарламент, которые должны состоятся в конце мая. А вот квоты на ввоз украинской курятины в ЕС таки надо повышать, иначе украинскому производству будет некуда развиваться — рынок России Украина потеряла после подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, а европейский рынок только приобретает.

“Квотный” вопрос обсуждается нынче в Европе, о деталях переговоров пока не сообщают. Национальные интересы отстаивает Представительство Украины в ЕС.