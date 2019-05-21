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Україна - один з головних постачальників курятини в ЄС

Україна - один з головних постачальників курятини в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. За три місяці 2019 року Україна поставила європейцям 31,5 тис. т м'яса птиці (переважно курятини) і посіла третє місце в рейтингу головних постачальників. Про це свідчать дані Європейської Комісії, передає УНН.

За рік експорт українського продукту в країни ЄС зріс на 5,8%.

При цьому в ЄС Україна купила 42 тис. т птиці. Тобто, поки Україна купує в ЄС більше, ніж сама продає європейцям.

За словами глави "Союзу птахівників України" Сергія Карпенка, Україна продає ЄС "елітне" м'ясо, а купує переважно дешеві субпродукти. Тому і виходить, що Україна заробляє все ж більше.

"ЄС поставляє дійсно більше в обсягах, а Україна - в грошовому еквіваленті", - говорить Карпенко.

У той же час такі дані Єврокомісії спростовують тези деяких учасників торгової війни з числа європейців, які вирішили заблокувати імпорт курятини з України.

Місцеві фермери, заручившись підтримкою окремих євродепутатів запевняють, що обсяги поставок курятини з України в ЄС настільки зросли, що український продукт почав витісняти європейських виробників з ринку. Україна, мовляв, використовує свою конкурентну перевагу - доступну ціну на продукт.

При цьому європейці додають, що через це розширювати квоти на ввезення української курятини в ЄС не потрібно.

Втім, українські експерти вважають, що агонія європейців закінчиться разом з виборами до Європарламенту, які мають відбутися в кінці травня. А ось квоти на ввезення української курятини в ЄС таки треба підвищувати, інакше українському виробництву буде нікуди розвиватися - ринок Росії Україна втратила після підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, а європейський ринок тільки набуває.

"Квотне" питання обговорюється нині в Європі, про деталі переговорів поки не повідомляють. Національні інтереси відстоює Представництво України в ЄС.

Українські Національні Новини

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