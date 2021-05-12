Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время: предварительно - с 17 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украину в ближайшее время прибудет новая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer, предварительно ее прибытие ожидается с 17 мая. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”, передает УНН.
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“Наконец компании, которые нам задолжали дозы вакцин, с которыми у нас заключены контракты, оплаченные средства — они начали отгружать нам вакцины. Только за последние 10 дней пришло 1 млн доз вакцин. Ожидаем в ближайшее время, предварительно с 17 мая, получения Pfizer по инициативе COVAX, и по нашему прямому контракту”, — сказал министр.
Детали
Также по его словам, ожидается партия вакцин от компаний Sinovac, AstraZeneca.
По данным Степанова, количество людей, которым могут делать прививки, составляет 5-6 млн в месяц в “спокойном режиме” — главное чтобы были вакцины и желающие.
Справка
По данным Минздрава, за минувшие сутки, 11 мая, 18 264 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 пунктами прививки.
В общем 882 621 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 11 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 535 951 человек.