Україна очікує отримати партію вакцини Pfizer найближчим часом: попередньо - з 17 травня

Цитата

“Нарешті компанії, які нам заборгували дози вакцин, з якими у нас укладені контракти, проплачені кошти — вони почали відвантажувати нам вакцини. Тільки за останні 10 днів прийшло 1 млн доз вакцин. Очікуємо найближчим часом, попередньо з 17 травня, отримання Pfizer по ініціативі COVAX, і по нашому прямому контракту”, — сказав міністр.

Деталі

Також з його слів, очікується партія вакцин від компаній Sinovac, AstraZeneca.

За даними Степанова, кількість людей, яким можуть робити щеплення, складає 5-6 млн на місяць у “спокійному режимі” — головне щоб були вакцини і бажаючі.

Довідково

За даними МОЗ, за минулу добу, 11 травня, 18 264 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.



Загалом 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.