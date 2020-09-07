Украина обсуждает экспортные и импортные возможности с Китаем - Стефанишина

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украина обсуждает с китайскими партнерами создание больших возможностей для украинского бизнеса по экспорту в Китай, а также реэкспорта в другие страны через свободные таможенные зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.