Україна обговорює експортні та імпортні можливості з Китаєм – Стефанішина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Україна обговорює з китайськими партнерами створення більших можливостей для українського бізнесу щодо експорту в Китай, а також реекспорту в інші країни через вільні митні зони. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Україна має намір відновлювати та розширювати експорт сільськогосподарської продукції, залучати китайські інвестиції в сільськогосподарські індустріальні та технопарки в Україні, інфраструктурні та енергетичні проекти”, — сказала Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Фань Сяньжуном.
За її словами, 90% кукурудзи, яку імпортував Китай у 2019 році, було українського походження.
“Ми не зупиняємось на цьому і прагнемо створити ще більше можливостей для українського бізнесу щодо експорту в Китай, а також реекспорту в інші країни, зокрема через вільні митні зони в КНР. Це стосується таких продуктів, як зернові, м’ясо, риба, яйця, ягоди і фрукти, молочні продукти, рослинні масла, кондитерські і лікеро-горілчані вироби, компоненти кормів для тварин та інші продукти. Зараз ми це обговорюємо з нашими китайськими партнерами”, — зазначила Стефанішина.
Повідомляється, що сторони обговорили подальше співробітництво в інвестиційних проектах, зокрема розвиток:
— індустріальних парків, що спеціалізуються на зберіганні, переробці, перевалці продовольчих товарів;
— технологічних парків з розвитку та інтеграції виробництва і переробки сільськогосподарських продуктів;
— інвестиційних проектів у сфері транспортної інфраструктури й енергетики, розширення переліку таких проектів в рамках ініціативи КНР “Один пояс, один шлях”.
“Україна вже ухвалила з КНР план дій із реалізації ініціативи спільного будівництва „Економічного поясу Шовкового шляху“ та „Морського Шовкового шляху ХХІ століття“. Зараз ми переходимо до розробки дорожньої карти і створення робочої групи між Посольством КНР та Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з метою інтенсифікації співробітництва”, — додала Ольга Стефанішина.
Нагадаємо, в Україну з Китаю прибув уже дев’ятий контейнерний поїзд: привіз і медичні маски.