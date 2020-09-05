В Україну з Китаю прибув уже дев’ятий контейнерний поїзд: привіз і медичні маски
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні, 5 вересня, на станцію Київ-Ліски прибув дев’ятий контейнерний поїзд із китайського міста Нанчанг. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
“У складі поїзда з КНР 41 контейнер з мінеральними добривами, товарами легкої промисловості, світильниками, лампочками, хімічними компонентами для фільтрації води та збірними вантажами. Також важливо, що поїзд доставив в Україну медичні вантажі, зокрема маски та інші засоби захисту”, — йдеться у повідомленні.
З червня Укрзалізниця приймає вже дев’ятий контейнерний поїзд з Китаю. У вересні прибуде ще три, що свідчить про стабільний попит на такі перевезення з боку вантажовідправників.
“Також спостерігається розширення номенклатури вантажів. В компанії усвідомлюють перспективність контейнерних перевезень залізничним транспортом, саме тому в планах поглиблювати співпрацю з імпортерами та експортерами, створювати для них зручний та зрозумілий транспортний продукт і, найважливіше, встановлювати виважені тарифи. Відстань перевезення, що становить понад 9 тис. км територіями чотирьох країн, поїзди з КНР долають у середньому за 15 діб”, — повідомили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, що прямі контейнерні перевезення з КНР в Україну розпочалися 8 червня 2020 року. Поїзди привезли до України добрива, обладнання, вироби з кольорових металів, медичне та фармацевтичне обладнання, взуття та інші товари народного вжитку. Для реалізації проєкту на регулярній основі попередні пів року проводилася робота з посольством Китайської Народної Республіки, митними та іншими державними контролюючими органами, а також провідними представниками бізнес-кіл України.