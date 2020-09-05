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В Украину из Китая прибыл уже девятый контейнерный поезд: привез и медицинские маски

Киев • УНН

 • 22741 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня, 5 сентября, на станцию Киев-Лиски прибыл девятый контейнерный поезд из китайского города Нанчанг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

В Украину из Китая прибыл уже девятый контейнерный поезд: привез и медицинские маски

"В составе поезда из КНР 41 контейнер с минеральными удобрениями, товарами легкой промышленности, светильниками, лампочками, химическими компонентами для фильтрации воды и сборными грузами. Также важно, что поезд доставил в Украину медицинские грузы, в том числе маски и другие средства защиты", - говорится в сообщении.

С июня Укрзализныця принимает уже девятый контейнерный поезд из Китая. В сентябре прибудет еще три, что свидетельствует о стабильном спрос на такие перевозки со стороны грузоотправителей.

"Также наблюдается расширение номенклатуры грузов. В компании осознают перспективность контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, поэтому в планах углублять сотрудничество с импортерами и экспортерами, создавать для них удобный и понятный транспортный продукт и, главное, устанавливать взвешенные тарифы. Расстояние перевозки, что составляет более 9 тыс. км территориями четырех стран, поезда из КНР преодолевают в среднем за 15 суток", - сообщили в Укрзализныце.

Напомним, что прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 года. Поезда привезли в Украину удобрения, оборудование, изделия из цветных металлов, медицинское и фармацевтическое оборудование, обувь и другие товары народного потребления. Для реализации проекта на регулярной основе предыдущие полгода проводилась работа с посольством Китайской Народной Республики, таможенными и другими государственными контролирующими органами, а также ведущими представителями бизнес-кругов Украины.

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