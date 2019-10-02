Украина обсудит закон о Донбассе после переговоров в нормандском формате - Верещук

“Мы все это будем обсуждать, собственно, после того, как пройдут переговоры в нормандском формате. Мы сейчас не обсуждаем разработку никаких законопроектов, которые касаются и проведения выборов или внесения изменений или нового законопроекта ”, - отметила Верещук.

По ее словам, сейчас украинская сторона ночего не ратифицирует, а лишь “принимает во внимание письмо господина Сайдика”, что подтверждает соответствующее письмо за подписью представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

“Это устная договоренность, предполагает определенную модель проведения выборов, но при условии — выполнение минских договоренностей, прекращение огня, разведение сил и средств и так далее”, — добавила при этом Верещук, объясняя суть формулы Штайнмайера.

Напомним, вечером накануне в Киеве на Майдан Независимости вышло около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.